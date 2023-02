Stiri pe aceeasi tema

- O nouǎ searǎ de film franco-germanǎ la Palatul Braunstein Proiectie de film : „Intoarcerea la Reims” Intrarea libera. Film cu subtitrare in limba romanǎ Institutul Francez din Romania la Iasi și Centrul Cultural German Iasi va invita joi, 2 martie 2023, incepand cu ora 18.00, la o noua seara de film…

- Directorul medical al Institutului Inimii "Niculae Stancioiu " din Cluj-Napoca, Adrian Molnar, a afirmat, in contextului scandalului de la Iasi in care erau prelevate dispozitive cardiace de la persoane decedate si montate altor pacienti, ca in Germania si Franta acestea se recupereaza de la pacienti…

- Ministrul Sanatatii sustine ca nu exista nicio criza de medicamente antitermice in Romania, argumentand ca exista fabrici in tara care produc mare parte din medicamentele necesare. Pe de alta parte, oamenii se plang ca merg din farmacie in farmacie pentru a putea cumpara medicamente pentru combaterea…

- Noaptea Lecturii (Nuit de la lecture), organizata de Institutul Francez din Romania la Iasi, are loc vineri, 13 ianuarie 2023, incepand cu ora 20.00. Tema propusa anul acesta este frica, iar toti amatorii de lectura sunt asteptati sa impartaseasca paginile care le-au inspirat aceasta idee. Noaptea Lecturii…

- Concertul Aniversar al Coralei „Armonia" are loc astazi, de la ora 19:00, in Sala Voievozilor de la Palatul Culturii din Iasi, sub bagheta dirijorului Valeriu Gadei. Evenimentul marcheaza celebrarea celor 40 de ani de la de la fondarea corului, infiintat in anul 1982, in cadrul Facultatii de Electrotehnica,…

- Procurorii DIICOT sunt o prezența activa in județ, iar anul acesta au fost zeci de anchete. Cam jumatate au subiecte cu care ne-am obișnuit deja: trafic de droguri sau substanțe cu efecte psihoactive. Sunt cazurile cele mai comune instrumentate de DIICOT, insa sunt și excepții. Este vorba de anchete…

- Republica Moldova se afla intr-o poziție complicata, cu perspectiva sumbra asupra viitorului. Cu o economie la pamant, Guvernul nu are bani pentru a efectua plata facturilor la gaz și curent, iar ajutoarele financiare primite din partea partenerilor externi, in speța Romania, Germania și Franța, nu…