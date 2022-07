Filipinezii care locuiesc in strainatate fac rost de carți despre regretatul dictator filipinez Ferdinand E. Marcos, nu doar pentru a citi despre istorie, ci și pentru a o conserva, scrie CNN.Graba de a cumpara carți care documenteaza domnia distructiva de 21 de ani a lui Marcos apare intr-un moment in care fiul sau, Ferdinand „Bongbong” Marcos Jr., iși preia funcția de președinte dupa o victorie zdrobitoare in alegerile din mai.Marcos Jr. nu a recunoscut și nu și-a cerut niciodata scuze in mod public pentru incalcarea drepturilor omului, corupția și furtul despre care istoricii spun ca au avut…