- Cel putin 100 de pacienti bolnavi de COVID-19 din Filipine vor primi medicamentul anti-gripa Avigan din Japonia, ca parte a unui test clinic pentru tratarea acestei boli extrem de contagioase, a transmis miercuri Departamentul Sanatatii, potrivit DPA.Departamentul Sanatatii pregateste un protocol…

- Presedintele american Donald Trump a fost criticat de comunitatea medicala dupa ce a sugerat sa fie cercetat daca boala Covid-19 ar putea fi tratata prin injectarea de dezinfectant in organism, relateaza BBC.Trump a propus si iradierea corpurilor pacientilor cu raze ultraviolete, idee respinsa…

- „Substanta activa soseste maine sau poimaine pe Otopeni, a plecat un avion in Elvetia si din Elvetia soseste pe Otopeni in 2 zile. Dupa ce vine vom produce 3,5 milioane de comprimate pe care le vom avea intr-un stoc de siguranta la noi in fabrica. Am discutat la Agentia Medicamentului si ne vom autoriza…

- Japonia va spori productia de Avigan, un medicament aflat in faza de teste clinice pentru a trata COVID-19, cu scopul de a-si spori rezervele nationale precum si pentru a-l exporta mai multor tari care s-au aratat interesate de noul medicament nipon, relateaza duminica EFE. Aceasta masura…

- Hidroxiclorochina, un medicament folosit impotriva malariei care ar putea fi "un dar din cer" in lupta contra coronavirusului potrivit lui Donald Trump si a carui utilizare este dezbatuta in numeroase tari, nu este mai eficient decat tratamentele deja existente pentru lupta contra simptomelor de…

- Tokyo, 4 mar /Agerpres/ - Gigantul farmaceutic nipon Takeda a anuntat miercuri ca dezvolta un medicament impotriva noului coronavirus, precizand ca s-a pus in contact cu agentii de reglementare din intreaga lume pentru a accelera scoaterea sa pe piata, relateaza EFE. Noul medicament, derivat…