Stiri pe aceeasi tema

- USR PLUS Iasi sustine ca va incheia o alianta cu PNL la nivel local doar impotriva edilului Mihai Chirica, nu pentru sustinerea acestuia, filiala municipala USR PLUS cerand liberalilor sa-i retraga lui Chirica sprijinul politic. Filiala ieseana a USR PLUS a solicitat, miercuri seara, liberalilor…

- USR PLUS Iași solicita PNL Iași retragerea sprijinului politic acordat lui Mihai Chirica și spune ca o alianța intre USR PLUS și PNL poate fi formata numai „impotriva lui Mihai Chirica” și nu pentru susținerea lui. Scandalul de la Iași dintre USR PLUS și PNL continua, iar reprezentanții Alianței…

- despre catușele care zanganesc tot mai aproape de inculpatul Mișu Isus by Doinea Cornea Articol preluat integral de pe 7iasi.ro Acum cițiva ani, pacientul cronic din fruntea primariei ieșene se compara cu Isus, declarind ca e gata sa se suie pe cruce, in postul Paștelui. Pe urma, pesedist de rit Dragnea…

- Filiala ieseana a PNL cere USR PLUS sa spuna ”ferm” daca doreste sa participe la guvernarea locala, primarul Mihai Chirica avertizand ca nu va mai exista nicio negociere dupa 15 aprilie, cand consilierii locali incep dezbaterea bugetului local. Primarul Mihai Chirica, lider al filialei municipale PNL…

- PSD Iasi anunta ca va discuta atât cu PNL, cât si cu USR-PLUS posibilitatea formarii unei majoritati în Consiliul Local, susținând ca "viitorul Iasiului nu poate fi jucat la ruleta". Conducerea PSD Iasi sustine, duminica, într-un comunicat de presa, ca social-democratii…

- Negocierile dintre PNL și Alianța USR PLUS au eșuat, la Iași. Formațiunile politice nu s-au ințeles pentru formarea unei majoritați in Consiliul Local. Primarul Mihai Chirica ii acuza pe cei de la USR PLUS ca vor sa faca doar scandal și ca apariția acestei alianțe este „un accident politic”. De partea…

- Liberalii ieseni au hotarat sambata sa demareze discutii imediate cu USR PLUS pentru formarea unei aliante locale, dupa ce in ultimele saptamani au existat atacuri intre liderii celor doua tabere. BPL al PNL Iasi a decis ca negocierile cu USR-PLUS sa inceapa in cel mai scurt timp, urmand ca pana pe…

- Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, a declarat ca social-democratii vor propune candidat propriu pentru postul de viceprimar al municipiului Iasi si ca nu este exclusa o alianta cu PNL, in timp ce edilul liberal Mihai Chirica sustine ca o eventuala intelegere PNL-PSD in Consiliul Local va fi…