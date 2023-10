Stiri pe aceeasi tema

- Filelist, cel mai mare site de torrente din Romania, se inchide dupa 16 ani de activitate. Site -ul este renumit și permite descarcarea ilegala de jocuri, muzica sau filme.”Dragilor, imi pare rau ca trebuie sa va adresez acest anunț, insa aici se incheie activitatea trackerului nostru. Este important…

- Filelist, cel mai mare site de torrente din Romania, se inchide dupa 16 ani de activitate. Site -ul este renumit și permite descarcarea ilegala de jocuri, muzica sau filme.”Dragilor, imi pare rau ca trebuie sa va adresez acest anunț, insa aici se incheie activitatea trackerului nostru. Este important…

- Utilizatorii de Internet, obisnuiti sa descarce filme, jocuri si diferite softuri de pe net, gratis, primesc o veste proasta. Filelist, cel mai mare site de piraterie online din Romania (torrente) se inchide dupa 16 ani. Unul dintre administratorii platformei, EboLLa, a anunțat ca nu mai dispune de…

- Filelist, cel mai mare site de piraterie online din Romania (torrente) se inchide dupa 16 ani. Site-ul a oferit in tot acest timp jocuri, muzica... The post Filelist, cel mai mare site de piraterie online din Romania se inchide dupa 16 ani appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Administratorul de sistem al Filelist, cel mai vechi și cunoscut site de torrente din Romania, a anunțat ca acesta se va inchide dupa 16 ani de functionare, informeaza Hotnews.ro."EboLLa", administratorul Filelist, a anuntat, intr-un mesaj postat duminica seara, ca nu mai dispune de timpul necesar pentru…

- Echipa nationala de rugby a Africii de Sud isi va odihni titularii si va infrunta echipa Romaniei cu rezervele, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, Felix Jones, unul din antrenorii asistenti ai nationalei Springboks, noteaza News.ro. ...

- Patriarhul Daniel a luat o decizie radicala, dupa ce a aflat, din presa, ca unul dintre diaconii sai este mason. Astfel, dupa ce a slujit cu el și i-a acordat o diploma omagiala la 9 octombrie 2022, Patriarhul a decis sa ii retraga distincția diaconului Catalin Tohaneanu. ”In urma unor speculații aparute…

- Național Tv trece printr-o perioada dificila, iar serialele indiene sunt singurele care reușesc sa țina postul pe linia de plutire. Serialele indiene au aparut pentru prima oara pe micul ecran in urma cu 15 ani dintr-un motiv simplu: „stirile prea lungi consumau resurse foarte mari”. Național TV trece…