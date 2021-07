Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi pacienți cu arsuri grave dupa explozia de la rafinaria Petromidia, din Navodari, au fost duși, luni, la o clinica din Offenbach, Germania, cu o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene...

- Fiica unuia dintre barbatii raniti in explozia de vineri de la rafinaria Petromidia din Navodari incearca sa faca tot posibilul pentru a-si transfera tatal la o unitate medicala din afara tarii.

- Fiica unuia dintre barbații raniți in explozia de vineri de la rafinaria Petromidia din Navodari incearca sa faca tot posibilul pentru a-și transfera tatal la o unitate medicala din afara țarii. Pana in acest moment, susține ea, autoritațile nu au refuzat transferul, dar nici nu l-au aprobat: „Așteptam…

- In acest moment, starea celor doi raniți in explozia de la Petromidia, transferați la București, este stabila, fiind in coma indusa, conform procedurilor medicale pentru tratamentele de specialitate și alinarea durerilor, anunța Rompetrol Rafinare. In urma incidentului de ieri, de pe platforma…

- Bilanțul exploziei de la rafinaria Petromidia din Navodari, județul Constanța, a ajuns la șase victime, din care una cu arsuri grave, pe 45 la suta din suprafața corpului. O persoana este cautata la ora transmiterii știrii fiind data disparuta. Potrivit ISU Constanța, in urma exploziei urmate…

- Populatia din zona Navodari, Corbu, dar si turistii aflati pe litoral in zona Mamaia si Mamaia Nord au fost sfatuiti sa evite zona Petromidia pe o distanta de 1 kilometru, sa ramana in locuinte cu geamurile inchise si sa nu se expuna la noxe. Explozia urmata de un incendiu uriaș a avut loc vineri, in…

