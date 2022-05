Stiri pe aceeasi tema

- In 1949, la scurt timp de la inceperea rezistentei anticomuniste de la Nucsoara, autoritatile vremii au confiscat casa si terenul lui Ioan si Laurentia Arnautoiu, parintii partizanilor Toma si Petre Arnautoiu. Casa familiei Arnautoiu a fost incendiata de comunisti, iar in locul ei se afla sediul Politiei…

- Elena Udrea, fost ministru al Turismului, vorbește zilnic cu fiica ei la telefon. Arestata in Bulgaria, Udrea are voie sa dea un telefon in fiecare zi, iar aceasta alege sa pastreze legatura cu micuța Eva, conform Antena 3. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Corala barbateasca “Dumitru Georgescu Kiriac” din Pitești ii invita pe iubitorii muzicii de calitate la un concert de Florii in biserica “Sfanta Vineri” Pitești, duminica-17 aprilie- de la ora 19:00. Evenimentul este organizat de Asociația Culturala “ D. G. Kiriac” impreuna cu Arhiepiscopia Argeșului…

- Ororile lasate in urma de trupele ruse incep sa iasa la lumina in zonele recucerite de ucraineni. Civilii iși amintesc cu groaza prin ce au trecut și ce au facut rușii cand le-au ocupat orașele. Un batran Bucha, suburbia Kievului recent eliberata de trupele ucrainene, a povestit pentru BBC cum ginerele…

- Marta Ortega, fiica multimiliardarului Armancio Ortega, preia azi fraiele gigantului spaniol Inditex, compania-mama a Zara. Marta il va inlocui pe Pablo Isla, care este președintele Inditex din 2011. Grupul de fast fashion Inditex deține opt marci, printre care Zara, Berskha, Pull&Bear și Massimo Dutti.…

- Melodia „Vino la mine” se aude și astazi in toate cluburile din țara, dupa ce hitul a aparut in urma cu 23 de ani. Nick de la N&D a relansat celebra melodie pe care o canta alaturi de Delia Matache in anul 1999. Veste mare pentru fanii fostei trupe N&D din care faceau parte Nick și Delia Matache. Artistul…

- Soldații ruși au impușcat la intamplare civili, au bombardat locuințe și drumuri și au mers din casa in casa confiscand telefoane și laptopuri, in operațiunea lor de ocupare a provinciilor, au declarat pentru The Guardian ucraineni din satele cucerite de armata rusa. Oamenii spun ca s-au baricadat in…