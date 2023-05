Fiica lui Mick Jagger, Jade, și-a petrecut noaptea de miercuri spre joi in arestul poliției din Ibiza, informeaza ziarul „El Mundo”. Femeia, care e designer de bijuterii, a fost implicata intr-o altercație cu polițiștii spanioli. Jade Jagger a ranit o polițista Jade Jagger a fost arestata miercuri in Ibiza, dupa ce a agresat un echipaj […] The post Fiica lui Mick Jagger, ARESTATA! Jade a atacat agenții de poliție in Ibiza first appeared on Ziarul National .