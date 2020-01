Stiri pe aceeasi tema

- Mirko Pigliacelli și-a atras fanii de partea sa in disputa de la distanța cu Victor Pițurca, antrenorul care l-a scos de 6 etape in afara lotului. Mirko Pigliacelli a fost leu de Craciun! Portarul in varsta de 26 de ani mai are contract trei ani și jumatate cu U Craiova și nu a ratat niciun prilej sa…

- Doi frați din Arad au ajuns la spital, dupa o plimbare cu ATV-urile in prima zi de Craciun in comuna Arieșeni, județul Alba. Cei doi au fost loviți cu parul de doi barbați care susțineau ca tinerii au intrat pe o proprietate privata.Unul dintre tinerii agresați a povestit tot ce s-a intamplat pe contul…

- Inalta de 1.92 m, cu niște picioare de 1.20 m, Roxana Ciuhulescu are o mulțime de admiratori, fascinați de felul in care arata, scrie protv.ro. De curand, vedeta a postat pe Instagram o imagine in care apare impodobind un brad de Craciun și toata lumea a remarcat ca nu are nevoie de scara. Citeste…

- PASTORALA CRACIUN 2019 † IRINEU PRIN HARUL LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL ALBA IULIEI Cinstitului nostru cler, cinului monahal si binecredinciosilor crestini din Eparhia noastra, har si pace de la Dumnezeu, iar de la noi parinteasca binecuvantare! Iubiti fii duhovnicesti, Sfantul Apostol si Evanghelist…

- Jorge a fost internat de urgența. Artistul a dezvaluit ca i s-a facut rau dupa ce a luat masa in oraș. Acesta a postat pe rețelele de socializare o imagine de pe patul de spital și a afirmat ca nu va mai manca niciodata la un restaurant. „Cine mai mananca la restaurant? Eu nu”, a scris Jorge pe Instagram.…

- Petruța Gheorghe, soția regretatului Andrei Gheorghe s-a stins din viața fulgerator, in aceasta dimineața. Mama Katarinei Dyer, una dintre artistele iubite din Romania, a fost tot timpul alaturi de fiica ei și a susținut-o in cariera muzicala.

- Moș Nicolae 2019 este așteptat cu nerabdare de catre toti copii, care au datoria ca in seara de ajun sa-și curațe și sa-și pregateasca ghetuțele, pentru ca moșul Nicolae sa le poata umple cu cadouri, scrie traditii-superstitii.ro. Exista insa și posibilitatea ca moșul sa nu fie intotdeauna darnic…