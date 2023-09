Stiri pe aceeasi tema

- Copiii care au implinit 16 ani au scapat de obligația legala de a fi insoțiți de un adult cand calatoresc in strainatate, potrivit noii legi care a intrat in vigoare astazi, 20 august. Ei au doar nevoie de acordul parintilor sau al reprezentantilor legali.Concret, minorul care a implinit 16 ani și are…

- Theo Rose a primit un cadou special de la finii ei. Artista a avut parte ieri de o surpriza de proporții, dupa ce finii ei au vizitat-o. Iata ce a primit cantareața, dar și ce a postat ea pe rețelele sale personale de socializare!

- Fiica lui Virgil Ianțu a implinit 18 ani pe 25 iulie. Jasmina a primit urari speciale din partea tatalui ei, prezentatoarul a transmis public un mesaj de ziua fetei sale. Virgil Ianțu a postat pe Facebook o fotografie de familie cu el, partenera sa și fiica lor, in dreptul careia a scris: „Spun tot…

- Antonio și Maria Anghel de la Mireasa și-au inceput casnicia cu dreptul. Caștigatorii emisiunii au plecat in luna de miere, imediat dupa ce au devenit soț și soție in marea finala. Cei doi au primit o surpriza de proporții in vacanța, in ziua in care au implinit o luna de cand s-au logodit.

- Malina Avasiloaie și soțul ei, Alin, s-au casatorit! Ei bine, 250 de invitați a avut petrecerea de nunta pe care artista a organizat-o de luni bune. Mai mult decat atat, cantareața a purtat o rochie de senzație, cu care a atras privirile tuturor. Ei bine, micuțul Zian a fost "cireașa de pe tort" la…

- De cand a devenit mamica, Bianca Pop este mult mai responsabila. Fosta ispita de la "Insula Iubirii" radiaza de fericire și este extrem de protectoare cu fetița ei. A trecut o luna de cand Bianca Pop și-a adus fetița pe lume, iar acesta este un motiv de bucurie pentru vedeta din showbiz-ul de la noi.…

- Luni, 19 iunie 2023, in orașul Campeni au fost sarbatorite cuplurile care au implinit 50 de ani de casatorie. Cuplurile de aur au fost premiate cu diplome și o suma de bani de autoritațile locale. „Am avut astazi, bucuria și onoarea de a premia cuplurile de aur ale orașului Campeni, care au implinit…

- In Parlament se desfașoara audierile miniștrilor din Cabinetul lui Marcel Ciolacu. O surpriza a venit din partea UDMR, care deși a ieșit de la guvernare, in Parlament voteaza alaturi de PSD și PNL.Primul ministru care a primit aviz favorabil este Florin Barbu, propus la Ministerul Agriculturii. Acesta…