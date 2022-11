Stiri pe aceeasi tema

- Irina Deaconescu trece prin momente grele, asta pentru ca fiica ei cea mare, Victoria, a ajuns de urgența la spital. Pe rețelele personale de socializare, soția lui Cristi Manea este destul de activa și vorbește cu fanii ei despre tot ceea ce i se intampla in viața, iar acum a anunțat ca a ajuns cu…

- Claudia Patrașcanu (44 de ani), sageți dure la adresa fostului soț, Gabi Badalau (35 de ani)! Vedeta a declarat pentru Click! ca nu ii este frica ca o sa iși piarda copiii, ba mai mult este de parere ca indeplinește toate cerințele pentru ca cei doi baieți pe care ii au impreuna sa ramana la ea, […]…

- Elena Gheorghe trece prin momente grele. Fiica ei, Amelie, este internata in spital, iar artista sta cu sufletul la gura secunda de secunda. Dupa ce in urma cu doar cateva zile cantareața a fost nașa și s-a distrat pana in zori, acum starea de sanatate a micuței ei o ingrijoreaza. Ce s-a intamplat cu…

- Gabriela Cristea a ajuns de urgența cu fiica sa cea mare, Victoria, la spital. Micuța a facut indigestie, iar prezentatoarea de la Antena Stars s-a speriat foarte tare. Cand vine vorba despre sanatatea copiilor ei, Gabriela Cristea se alarmeaza imediat. Soția lui Tavi Clonda a trecut prin momente grele,…

- Un sofer ucrainean s-a rasturnat, duminica dimineata, cu TIR-ul, la intrarea in Husi, dinspre Punctul de Trecere a Frontierei Albita, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui.

- asmina Hill a ajuns de urgența la spital, asta dupa ce și-a prins degetul in ușa unui taxiu. Soția milionarului care deține statuia Libertații a trecut prin clipe de coșmar, iar acum a povestit totul, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Ieri, 7 august 2022, in jurul orei 13.30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au fost sesizați, prin plangere, de catre o femeie, de 40 de ani, din localitatea Galtiu, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla la domiciliu, impreuna cu fiica sa, ar fi fost agresate de catre soțul […]…