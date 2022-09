Fii stăpânul propriilor conturi de publicitate și profile de companie Ce fel de acces ai la conturile de business? In viata unei afaceri, fie ea de familie sau business multinational, prezenta in mediul digital este obligatorie. Aceasta prezenta poate insemna campanii platite in Google Adwords, ad-uri pe canalele de social media, clipuri video pe Youtube si nu numai. Indiferent de platforma sau tip de promovare digital, crearea unui profil de companie este indispensabila. Intr-o lume normala, persoana responsabila de conturile online cunoaste username-ul si parola pentru fiecare platforma in parte. In realitate, lucrurile stau putin diferit. Agentia… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- București, 21 septembrie 2022 − dm drogerie markt Romania lanseaza magazinul online dm.ro, prin care le ofera clienților posibilitatea de a comanda produse din confortul casei lor, cu livrare la nivel național. Pentru a raspunde nevoilor clienților, dm.ro vine in intampinarea acestora cu un portofoliu…

- ​YouTube a spus ca cei care creeaza clipuri video scurte pe YouTube - așa-numitele Shorts - vor putea sa faca bani din publicitate, daca indeplinesc anumite condiții. Clipurile Shorts pot avea maxim 60 de secunde, sunt disponibile din 2021 și au devenit tot mai populare. TikTok este compania care a…

- YouTube a dezvaluit o noua modalitate prin care creatorii pot caștiga bani din videoclipuri de scurta durata, in timp ce se confrunta cu o concurența tot mai acerba din partea TikTok. Serviciul de streaming deținut de Google, a anunțat marți ca va introduce publicitate pe funcția sa video Shorts (n.r.…

- Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai cunoscute cantarețe de muzica populara din Romania. La 67 de ani, artista e celebra și pe rețelele de socializare, in special pe TikTok. A realizat recent un video pe aceasta platforma și a devenit virala. Cantareața de muzica populara a fost filmata in timp…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a lansat o campanie de informare publica in valoare de 9 milioane de lei, bani europeni, cu scopul de a informa publicul despre activitatea sistemului judiciar si rolul justitiei in societate. Campania sub sloganul „Oameni pentru justitie. Justitie pentru oameni"…

- Vlogging-ul a devenit in ultimii ani un „sport” foarte popular in randul tot mai multor tineri, care aleg sa iși expuna pasiunile, talentele, aptitudinile și chiar stilul de viața prin intermediul celebrei platforme de video-sharing YouTube ori pe Instagram sau TikTok.Fie ca ești un creator de conținut…

- UiPath a devenit prima companie fondata in Romania care a ajuns sa isi faca reclama pe prima pagina din Wall Street Journal, cel mai prestigios ziar de business din lume. De obicei, coltul din dreapta jos era "rezervat" pentru gigantul Oracle. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Unul dintre cei mai importanți factori care influențeaza succesul unei companii este numarul de clienți. Daca firma ta are mai mulți clienți noi, automat sporesc șansele unui ROI mai mare. Indiferent de tipul de afacere pe care o conduci, de serviciile pe care le furnizezi sau de produsele pe care…