Fii pe val! Adevărata culoare care poartă noroc de Revelion O parere unanima cand vine vorba despre Revelion este aceea ca trebuie sa purtam neaparat lenjerie intima roșie, sau un obiect vestimentar roșu, ca sa ne poarte noroc tot anul. E destul de veche și populara aceasta superstiție, roșul fiind o culoare plina de semnificații. Intre timp s-a ivit o superstiție și mai veche. Purpuriul sau movul a inceput sa fie in voga, mai ales la ocazii speciale, cum este Anul Nou, deoarece se spune ca aduce noroc, dragoste și prosperitate. Trecand peste binecunoscuta expresie “…puțin mov” cu conotațiile deloc…magulitoare, aceasta culoare este considerate culoarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

