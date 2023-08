Stiri pe aceeasi tema

- FCSB anunța ca ultimele bilete pentru derby-ul cu CFR Cluj, programat duminica, de la ora 21:30, pe arena din Ghencea, vor fi disponibile la casele stadionului „Steaua”. FCSB - CFR Cluj, derby-ul rundei cu numarul 4 din Superliga, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Digi Sport 1…

- Primul derby de clasament al sezonului se joaca la data de 6 august, de la ora 21:30, pe stadionul „Steaua”. Liderul FCSB o intalnește pe CFR Cluj, echipa de pe locul secund in clasamentul SuperLigii Romaniei. „Roș-albaștrii” sunt favoriți sa caștige al doilea meci consecutiv acasa in fața…

- Vine Joia Mare pentru echipele romanești participante in cupele europene! Urmeaza returul din preliminariile UEFA Conference League, iar FCSB, CFR Cluj, Farul și Sepsi au pregatit terenul pentru a obține calificarea in turul urmator! Cele mai tari cote pentru meciurile de joi sunt pe efbet. ...

- Fotbalistii de la Farul Constanta, campioana en titre a Romaniei, au efectuat sedinta foto oficiala pentru sezonul 2023 2024 din Superliga. Dupa trei etape din noua stagiune, "marinariildquo; ocupa locul patru in clasament, cu sase puncte, dupa doua victorii si o infrangere, iar, in etapa viitoare,…

- E clar acum: FCSB va evolua pe stadionul Steaua. Așa cum GSP.RO a anunțat in exclusivitate, contractul de inchiriere a stadionului din Ghencea a fost semnat și ii permite vicecampioanei sa joace acolo meciul cu CFR Cluj, programat duminica seara, de la 21:30. ...

- In așteptarea restartului de sezon din Superliga, a partidelor echipelor romanești in cupele europene, precum și a revenirii campionatelor de top din Europa, ne indreptam atenția catre un campionat mai puțin explorat in oferta de pariuri, iar cele mai tari cote fiind pe efbet.ro. Confruntarea dintre…

- Farul s-a impus in fața lui FCSB, scor 3-2, și a cucerit al doilea titlu de campioana din istorie. Denis Alibec (32 de ani), atacantul „marinarilor”, a dezvaluit cum a trait al treilea titlu de campion din cariera. Varful constanțenilor a spus ca titlul cucerit alaturi de Farul este cel mai special.…

- Elias Charalambous este in viziunea Ligii Profesioniste de Fotbal antrenorul echipei ideale a etapei a 9-a din Superliga. Rezultatele din ultima vreme fac ca CFR Cluj sa nu aiba nici de data aceasta un reprezentant in echipa etapei, dominata de jucatori d