- Peste 900.000 de persoane au murit de coronavirus in SUA de la inceperea pandemiei, potrivit datelor compilate de Universitatea Johns Hopkins, iar presedintele Joe Biden a vorbit vineri despre un "prag tragic", informeaza dpa, preluata de Agerpres.

- Ministrul de externe polonez Zbigniew Rau va face lobby pe langa SUA ca trupele suplimentare americane care vor fi desfasurate in Polonia sa ramana in tara permanent in baza unei rotatii, a declarat un oficial polonez inainte de vizita lui Rau la Washington in aceasta saptamana, relateaza Reuters,…

- Presedintele american Joe Biden a dat asigurari marti ca Statele Unite-SUA sunt ”pregatite” pentru varianta Omicron in crestere, reafirmand ca nu exista niciun motiv de ”panica”, cel putin pentru americanii vaccinati, relateaza AFP. ”Toti trebuie sa fim ingrijorati de Omicron”, dar ”nu trebuie sa intram…

- Varianta Omicron a coronavirusului va fi mai putin periculoasa decat cea Delta, a apreciat joi dr. Anthony Fauci, seful Institutului National pentru Alergii si Boli Infectioase (NIAID) din SUA, principalul consilier pe probleme de sanatate al presedintelui american Joe Biden, intr-un interviu citat…

- Ministrul francez al educației, Jean-Michel Blanquer a anunțat, marți, in parlamentul de la Paris, ca aproximativ 80 la suta dintre adolescenții cu varste cuprinse intre 12 și 17 ani au fost imunizați cu serul anti-covid, potrivit Reuters, citat de Agerpres. Dintre aceștia, 76% au primit ambele doze…

- Din cei peste 600 de pasageri care au aterizat vineri la Amsterdam cu doua avioane venite din Africa de Sud, 62 au fost testati pozitiv pentru COVID-19 la sosirea pe aeroportul Schipol si plasati in carantina intr-un hotel langa aeroport. Secventierile ulterioare au confirmat varianta Omicron in 14…