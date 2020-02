Fiecare cu Oscarul lui: Festivalul George Enescu, NOMINALIZAT Festivalul și Concursul Internațional George Enescu a fost inființat in 1958, pentru a omagia viața și creația marelui compozitor roman. Festivalul a avut deschiderea oficiala in data de 4 septembrie 1958, la trei ani dupa moartea lui George Enescu, marcand debutul celei mai importante manifestari muzicale internaționale gazduita de Romania.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

