- Presupusi jihadisti ai gruparii nigeriene Boko Haram au folosit fete pentru a comite atentate sinucigase urmate de atacuri cu grenada, care s-au soldat cu cel putin 31 de morti la sfarsitul saptamanii trecute in nord-estul Nigeriei, a declarat un responsabil local pentru AFP. ''S-a constatat…

- Parlamentul indonezian a adoptat vineri o lege antiterorista mai dura, la aproape doua saptamani dupa atacuri sinucigase comise de doua familii in orasul Surabaya, din provincia Java de est, informeaza dpa. Noua lege antiterorista permite pronuntarea unor sentinte mai lungi pentru infractiuni de terorism…

- Tatal familiei a provocat explozia unei masini capcana, doi fii in varsta de 18 si 16 ani au folosit motocicleta in atac si mama a fost cu alti doi copii de 12 si 9 ani. Primul atac a fost comis in Biserica Santa Maria, in urma caruia patru persoane au murit, inclusiv atacatorul. "Sotul…

- Peste 1.000 de persoane tinute captive in Nigeria de gruparea terorista Boko Haram au fost salvate, potrivit armatei nigeriene citate de agentia dpa. Dintre cei eliberati, majoritatea erau femei, copii si tineri care au fost fortati sa lupte alaturi de Boko Haram, a precizat luni purtatorul de cuvant…

- Exploziile care au avut loc marti la o moschee din nord-estul Nigeriei au ucis 27 de oameni, potrivit oficialilor unui spital din zona, transmite Reuters. Atacul militantilor Boko Haram a avut loc la Mubi. Din 2009, peste 30.000 de oameni au fost ucisi de insurgenti, iar 2 milioane de persoane au fost…

- 'Am transportat zeci de morti si raniti spre spital si operatiunea de salvare este in curs de desfasurare', a declarat un voluntar din cadrul echipei de salvare, Habu Saleh. "Este inca dificil sa prezentam un bilant exact al victimelor, deoarece inca evacuam victimele", a adaugat el. Un…

- Comandații Statului Islamic care fug din Siria lucreaza impreuna cu grupari extremiste africane pentru a starni un nou val migrator spre Europa in care sa se infliltreze, a spus șeful Progamului Alimentar Mondial al ONU. David Beasley, fost guvernator republican al Carolinei de Sud, a punctat ca Europa…

- Un atac al grupari teroriste Biki Haram s-a soldat cu numeroase victime la Maiduguri. Bilantul preliminar indica 18 morti si 84 de raniti. Maiuguri este unul dintre orașele cele mai asediate de acest grup jihadist. Boko Haram, care inseamna in limbile locale „Educația non-islamica este pacatul”, se…