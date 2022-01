O fetita de 6 ani a fost lovita de o masina, in Petrosani, in timp ce se deplasa cu mama ei pe trotuar, cercetarile aratand ca soferului, un tanar de 29 de ani, i s-a facut rau la volan, dupa care a decedat, a informat sambata Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara. „Politistii ajunsi la fata locului au constatat ca un barbat in varsta de 29 de ani, din municipiul Petrosani, in timp ce conducea un autoturism, din motive medicale, a patruns pe trotuarul din fata unui imobil, moment in care a acrosat o fetita in varsta de 6 ani care se afla impreuna cu mama sa. Ulterior a fost declarat…