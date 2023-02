Fetiță lăsată inconștientă după ce a fost lovită de o mașină pe trecerea de pietoni Accident de circulație in aceasta seara, in jurul orei 18:30, pe strada Poetului din Arad. „Din primele cercetari, a reieșit ca un barbat de 47 de ani din Șofronea, in timp ce conducea un autoturism pe strada Poetului, a acroșat o minora angajata in traversarea strazii, pe trecerea de pietoni, accidentand-o ușor (la prima vedere). […] Articolul Fetița lasata inconștienta dupa ce a fost lovita de o mașina pe trecerea de pietoni a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc miercuri seara, in jurul orei 18:30. Minora a primit ingrijiri medicale la locul accidentului, fiind transportata la spital de un echipaj medical din cadrul Serviciului de Ambulanța Județean.

- In urma cu puțin timp, pe strada Poetului din municipiul Arad, in apropierea pieței de lemne a avut loc un accident rutier. O femeie a fost accidentata pe trecerea de pietoni. Trecatorii au sunat la 112 și au solicitat o ambulanța. Femeia prezinta traumatisme la membrele inferioare. Vom reveni. UPDATE:…

- In urma cu puțin timp, pe strada Poetului din municipiul Arad, in apropierea pieței de lemne a avut loc un accident rutier. O femeie a fost accidentata pe trecerea de pietoni. Trecatorii au sunat la 112 și au solicitat o ambulanța. Femeia prezinta traumatisme la membrele inferioare. Vom reveni. The…

- O fetita de 11 ani din Ploiesti a mintit ca a fost lovita de masina ca sa scape nepedepsita, dupa o bataie cu un coleg de școala. Copila i-a spus mamei ca, in timp ce traversa pe trecerea de pietoni, un șofer ar fi lovit-o cu mașina și a fugit. Speriata, femeia a dus-o imediat la spital, unde medicii…

- GRABIT… Grav accident pe o trecere de pietoni din Vaslui. O femeie care traversa strada regulamentar, in apropiere de sucursala Bancii Transilvania, a fost lovita de un autoturism care face livrari pentru un restaurant din oras. Conducatorul auto se deplasa pe directia Centru – Crucea Garii in momentul…

- Un biciclist in varsta de 70 de ani și-a pierdut viața in aceasta dimineața in urma unui accident rutier produs pe strada Poetului din municipiul Arad. Poliția cerceteaza imprejurarile in care s-a produs tragicul eveniment. „In ziua de 22 Noiembrie a.c., in jurul orei 9,15, in circumstanțe care urmeaza…

- Accident in Sebeș: tanara care traversa strada pe trecerea de pietoni, lovita de o mașina O tanara de 18 ani a fost ranita intr-un accident rutier petrecut la Sebeș. Fata traversa strada pe trecerea de pietoni. Potrivit IPJ Alba, joi, 17 noiembrie, in jurul orei 7.20, pe strada Dorin Pavel din municipiul…

- Polițiștii și un echipaj medical au intervenit luni dimineața la un accident rutier produs in Gherla. O femeia care traversa strada a fost acroșata de o mașina. Din cercetarile polițiștilor a rezultat ca un barbat in varsta de 65 de ani din Gherla, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe strada Liviu …