Stiri pe aceeasi tema

- Politistii tulceni cauta doua adolescente gemene din comuna Topolog care au plecat, duminica, de acasa si nu s-au mai intors, a anuntat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Tulcea. Cele doua minore au 15 ani, sunt blonde si au plecat de acasa in jurul orei 14,00, iar o ora mai…

- O ancheta este in desfasurare in cazul unor agresiuni filmate, savarsite asupra unei minore din municipiul Pitesti, a anuntat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, anunța AGERPRES."In urma aparitiei, in cursul serii de 3 august, in spatiul public, a unor imagini privind doua…

- Minora nu a fost victima niciunei infractiuni.Politistii din Sibiu anunta ca o minora data disparuta ieri a fost gasita azi la Constanta "In referire la plecarea voluntara a minorei P.A.M., sesizata in dimineata zilei de 28 iulie a.c., va informam ca, la data de 29 iulie a.c., in jurul orei 00,15, minora…

- Politistii au aplicat opt sanctiuni contraventionale si au dispus masura suspendarii dreptului de utilizare pentru sase autovehicule de marfa care transportau ilegal 66 de persoane, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati.Potrivit sursei citate, politistii Serviciului…

- Minora de 13 ani cautata de politie dupa ce a plecat de acasa si nu a mai revenit a fost gasita sambata, Politia anuntand ca nu a fost victima niciunei infractiuni, informeaza institutia, potrivit Agerpres. "Ca urmare a activitatilor de investigatii si cautari desfasurate de politistii satmareni,…

- Politistii tulceni au confiscat aproape 40 de bovine crotaliate si necrotaliate de la doi barbati din Tulcea care transportau animalele fara documente de provenienta si i-au sanctionat cu amenzi de cate 10.000 de lei.Conform unui comunicat de presa remis joi de Inspectoratul de Politie Judetean…

- Fetita de 4 ani care a cazut in urma cu opt zile in raul Cibin, in municipiul Sibiu, a fost gasita, miercuri, decedata pe malul raului, la o distanta de 26 de kilometri de locul in care a cazut in apa, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu."Dupa mai bine de opt zile de misiune…

- Fetita disparuta in urma cu opt zile in raul Cibin, in municipiul Sibiu, a fost gasita, miercuri, decedata pe malul raului, la o distanta de 26 de kilometri de locul in care a cazut in apa, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, noteaza Agerpres. "Dupa mai bine de opt zile…