- Incident grav intr-un parc din Banat. Duminica seara, la ora 22:40, Poliția municipiului Caransebeș a fost sesizata despre faptul ca o femeie, intr-un moment de furie, și-a bruscat copilul de patru ani, pe tobogan, intr-un parc din oraș, provocandu-I o rana la frunte. Copilul a fost transportat cu…

- Un barbat din satul Cinișeuți, raionul Rezina, a ajuns la spital cu capul spart dupa ce s-a rasturnat cu motocultorul. Potrivit politiei, tanarul de 32 de ani se deplasa pe drumul din localitate cu viteza excesiva.

- Femeia a suferit arsura prin lichid fierbinte, dupa ce a scapat o oala cu suc de rosii in timp ce fierbea. Potrivit medicilor, pacienta prezinta arsura la nivelul toracelui, abdomenului si membrelor superioare.

- Noua persoane au fost implicate intr-un accident de circulatie produs sambata la iesirea din localitatea Darmanesti spre Radauti. In urma evaluarii medicale la fata locului, trei copii si doi adulti raniti fiind transportati la spital. Potrivit ISU Suceava, ca urmare a accidentului in care au fost implicate…

- Sfarșit tragic pentru un tanar din Iași! Un baiat in varsta de 23 de ani a murit dupa ce a sarit cu mașina peste un gard, direct in curtea unor oameni. Impactul i-a fost fatal, astfel ca parinții baiatului l-au recunoscut dupa haine din cauza faptului ca avea capul zdrobit. Medicii i-au declarat decesul…

- O gluma intre foști colegi sfarșita prost in incinta unei societați din Nereju, un barbat fiind grav ranit iar altul fiind trimis in judecata, la doi ani de la intamplare. Acuzația adusa este de vatamare corporala, in condițiile in care inculpatul l-a lovit cu un obiect de fier pe un fost coleg de munca,…

- „O femeie in varsta de 61 de ani, din Sibiu, in timp ce conducea un autoturism spre Medias, nu pastreaza distanta de siguranta si intra in coliziune cu autoturismul condus regulamentar in fata sa de catre un barbat in varsta de 45 de ani, cetatean strain, pe care il proiecteaza in masina din fata acestuia…

- Accident teribil in Iași. O adolescenta de 15 ani a ajuns in stare critica la spital dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni de un autobuz al Transportului Public. Șoferul era beat. Polițiștii au constatat ca șoferul avea o alcoolemie de 0,17 la mie in aerul expirat.