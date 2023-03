Stiri pe aceeasi tema

- Un curier pe bicicleta, in varsta de 26 de ani, a lovit, vineri seara, in plin, o fetita de doi ani, pe o strada pietonala din centrul orasului Timisoara si a fugit. El a fost prins, fiind retinut, noteaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Accident de circulație in zona pietonala a Timișoarei, vineri. O fetița de doi ani a fost ranita dupa ce a fost lovita de un curier pe bicicleta care circula cu viteza mare. Toata scena a fost filmata de camerele de supraveghere montate in zona. Va avertizam ca urmeaza imagini șocante.

- Dupa expoziția „Pixels from a Future Past”, al doilea eveniment care a marcat debutul programului „Timișoara – Capitala Europeana a Culturii” in orașul nostru a... The post Sunete de cutremur și dezastru „electrotactic” la muzeu | Video appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un șofer beat din Brazilia a intrat cu viteza intr-o motocicleta, dupa care mașina pe care o conducea a lovit in plin o fata de doar 5 ani care se juca pe trotuar, informeaza Sky News, citeaza digi24.ro. Momentul de groaza a fost surprins de camerele de supraveghere.

- O fetita de 2 ani a fost ranita luni dupa ce masina condusa de mama ei a intrat in coliziune cu un alt autoturism, pe drumul national 15, in orasul Roznov, a informat Inspectoratul de Politie Judetean Neamt."Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca in timp ce o tanara, de 25 ani, din…

- O autospeciala a Serviciului Judetean de Ambulanta Galati a fost lovita de un autoturism condus de un barbat care consumase alcool. In urma impactului, ambulanta a fost proiectata intr-o statie de tramvai din apropiere. Autospeciala transporta o femeie la spital, insa nimeni nu a fost ranit in urma…

- Inventivitatea celor mici, atunci cand „spun povești” parinților pare sa nu aiba limite. O fetita de 11 ani si-a mintit mama ca ar fi fost accidentata cand traversa strada, pentru a ascunde faptul ca are hainele murdare si rupte in urma unui conflict avut la scoala. O fetita de 11 ani din Ploiesti i-a…

- O fetița de aproximativ 12 ani a fost lovita, luni, de un tramvai, pe Calea Rahovei. Informatiile de la fata locului spun ca micuta a fost izbita in plin de un tramvai al liniei 32 care circula pe Calea Rahovei nr. 321. Fata, blocata sub tramvai Se pare ca, initial, fata a ramas prinsa sub […] The post…