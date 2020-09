Stiri pe aceeasi tema

- O fetița in varsta de opt ani din localitatea Roșiori, județul Botoșani, a fost prinsa sub un monument funerar. Copila a fost transferata in stare critica la Spitalul Județean din Iași,...

- O fetița de 11 ani, din Ribnița, a fost batuta in plina strada chiar de mama sa, o femeie de 30 de ani, care era in stare avansata de ebrietate. Cazul a avut loc in noaptea de vineri, 7 august 2020, poliția fiind alertata de niște locuitori ai orașului Ribnița, care i-au sarit in ajutor copilei.