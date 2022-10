Fetiță care a traversat strada prin loc nepermis, rănită după ce a fost lovită de o mașină Accident de circulație astazi, pe o strada din Dumbravița, in urma caruia o fata in varsta de 12 ani a fost ranita ușor. „O femeie, in varsta de 36 de ani, a condus un autoturism pe strada Arinului dinspre strada Dorului catre strada Tarnava din Dumbravița,iar la un moment dat a surprins și accidentat o […] Articolul Fetița care a traversat strada prin loc nepermis, ranita dupa ce a fost lovita de o mașina a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

