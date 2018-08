Stiri pe aceeasi tema

- Strada Armeneasca prinde din nou viața in perioada 3-5 august 2018 pentru a V-a ediție a Festivalului Strada Armeneasca! Sub deviza #hay5 in acest an, Festivalul Strada Armeneasca este o experiența unica in București. Timp de 3 zile vom petrece in stil armenesc, iar participanții se vor putea bucura…

- Festivalul "Strada Armeneasca", ajuns la a cincea editie, va avea loc la sfarsitul acestei saptamani, de vineri pana duminica, pe strada cu acelasi nume din Capitala, evenimentul insemnand trei zile de concerte si dansuri, un bazar, precum si renumitul khorovatz (gratar). Potrivit unui…

- Cateva mii de persoane au manifestat in Piata Victoriei din Capitala, miercuri seara, fata de adoptarea de catre Camera Deputatilor a modificarilor la Codul Penal. Protestul a fost anuntat pe Facebook de mai multe comunitati, printre care Coruptia Ucide.

- Capitala minifotbalului romanesc se muta in aceste zile la Alba Iulia. In anul centenarului, Federația de Minifotbal din Romania organizeaza Campionatul Național in Cetatea Alba Carolina sub sloganul „Unirea Minifotbalului Romanesc”. Cele mai bune 20 de echipe din țara se vor duela timp de 3 zile pentru…

- Cateva sute de oameni au protestat marti seara in Piata Victoriei din Capitala fata de modificarile aduse Codului Penal. Ei au tinut un moment de reculegere in memoria lui Calin Farcas, tanarul de 29 de ani din Brasov care a murit dupa ce a asteptat doi ani sa primeasca un nou plaman.

- Oana Roman a suferit o intervenție chirurgicala in urma cu doua saptamani, iar marți vedeta a mers sa-și scoata firele. Oana Roman și-a anunțat fanii de pe o reșea de socializare ce a facut la doua saptamani dupa ce a suferit o intervenție chirurgicala la nivelul unuia dintre brațe. Vedeta a mers la…

- Peste 20 de artiști romani vin la evenimentul intitulat „Sase Fest – Distreaza-te cat sase!”, care va avea loc in perioada 25 – 27 mai, in doua locații: Parcul Crangasi si Parcul Drumul Taberei. „ȘaseFest – Distreaza-te cat sase!” este un eveniment musical cu programe artistice pentru toate varstele…

- Lucrarile de reparatie a strazilor din Capitala continua. Astfel, astazi, 11 mai, traficul rutier va fi suspendat temporar pe unele strazi: Sectorul Centru: - Strada Grigore Ureche- Strada Alexandru Hajdeu- Strada Aleea Garii - Strada Anestiade- Strada Zaikin- Strada Armeneasca-