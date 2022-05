Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, impreuna cu Președintele Letoniei, Egils Levits, au plantat arbori. Cei doi șefi de stat au sadit cite un frasin la Gradina Botanica, in semn de prietenie intre țara noastra și Letonia. „Este un arbore falnic și puternic, așa cum ne dorim sa fie in continuare…

- Directia Judeteana de Sport Dolj organizeaza, in perioada aprilie – octombrie 2022, o serie de proiecte menite sa sustina participarea unui numar cat mai mare de persoane la activitati sportive. In cadrul unei conferinte de presa, sustinuta in Sala Polivalenta din Banie, directorul executiv Directia…

- Biblioteca Judeteana ‘Mihai Eminescu’ Botosani organizeaza, in perioada 1 aprilie – 20 mai, cursuri gratuite de limba araba dedicate incepatorilor. ”Cursurile se adreseaza persoanelor cu varsta de peste 8 ani, dornice sa se familiarizeze in tainele acestei limbi, aflate pe locul 4 in topul celor mai…

- In aceasta dimineața, un tanar de 25 de ani a fost gasit fara viața in Parcul Copou din municipiul Iași. Potrivit primelor informații oferite de poliție, acesta și-ar fi pus capat zilelor, insa nu se știe deocamdata motivul. Langa el a fost gasita o arma In cursul acestei dimineți de luni, un tanar…

- Școlile de agenți de poliție „Vasile Lascar” din Campina și „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca organizeaza, in perioada martie – mai 2022, concurs de admitere pentru o noua promoție de elevi. Inscrierile vor avea loc pana la data de 18 martie 2022. 1.340 de locuri sunt disponibile la Campina, in timp…

- Acțiunile MedLife, Purcari Wineries, Conpet, IMPACT Developer & Contractor și Sphera Franchise Group vor fi incluse, din 21 martie, in indicii FTSE Russell dedicați Piețelor Emergente, FTSE Global All Cap, respectiv FTSE Global Micro Cap. MedLife este a șasea companie inclusa in indicii FTSE Global…

- The Bucharest Stock Exchanged (BVB) announced Monday that the shares of MedLife, Purcari Wineries, Conpet, IMPACT Developer & Contractor and Sphera Franchise Group will be included in the FTSE Russell index series dedicated to Emerging Markets, FTSE Global All Cap and FTSE Global Micro Cap, respectively.…

- Parintii care locuiesc in cartierul Astra ii pot inscrie pe micuti la unitatea de invatamant prescolar incepand de luni, 21 februarie, pana pe data de 18 martie. Purtatorul de cuvant al Primariei Brasov, Sorin Toarcea: Inscrierile se vor face online pe baza criteriilor aprobate de Consiliu Local anul…