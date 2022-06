Stiri pe aceeasi tema

- Prof. dirijor Nicolae Popa – Ansamblul Folcloric „Privighetorile Zeletinului” Dupa o indelungata cariera presarata cu rezultate excepționale in fruntea Ansamblului Folcloric „Privighetorile Zeletnului”, prof. dirijor Nicolae Popa traverseaza o perioada mai dificila din punct de vedere artistic și cultural…

- Sambata, 25 iunie, a avut loc Cursul festiv al absolvenților Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau, promoția 2022. Defilarea absolvenților a inceput cu ora 10:00, iar de la ora 11:00 a inceput spectacolul la Teatrul de Vara „Radu Beligan” Bacau, care a durat aproximativ 3 ore. Au fost prezenți…

- Poate cel mai indragit festival de folclor, cu anvergura naționala, care se organizeaza in Romania, se bucura și in acest an de o colaborare de excepție: Televiziunea Romana, Primaria Bacau, sub egida Consiliului Județean Bacau, cat și de participarea unor soliști vocali și instrumentiști de mare valoare,…

- O competiție prestigioasa la nivel internațional, organizata de secția Coregrafie a Colegiului Național de Arta „George Apostu” și Asociația Reverence, la care si-au dat intalnire balerini din școlile de stat și private, din Bacau, Baia Mare, București, Chișinau, Cluj Napoca, Targu Mures, Iași. Un juriu…

- Teatrul de Vara „Radu Beligan” a fost din nou luat cu asalt. De aceasta data de elevii de la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” care au dorit ca vineri, 13 mai, sa iși sarbatoreasca bobocii la „Balul Bobocilor” și sa o aleaga pe cea care sa poarte titlul de Miss Boboc 2022. Elevii Colegiului…

- Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul“ al Consiliului Județean Bacau, in parteneriat cu Primaria Bacau, va invita marți, 26 aprilie 2022, orele 16, la Teatrul de Vara „Radu Beligan“ (Bacau, Strada Vasile Alecsandri Nr. 39 bis), sa vizionați spectacolul de varietați „Veniți și va veseliți!“ Menita…

- Sala Teatrului „Radu Beligan” din Filipești a devenit neincapatoare, ca intr-o zi de sarbatoare. Aproximativ 250 de copii din clasele I-IV, veniți de la școlile din comunele Filipești și Berești Bistrița s-au lasat repede pe scaune, dornici sa vada piesa de teatru de animație „Clipa și ațele-ncurcate”.…

- In program: Academia de Dans Adamas Bacau și trupa Artizan Duminica, 3 aprilie, de la ora 19.00, la Teatrul de Vara „Radu Beligan” va avea loc spectacolul „Ukraine – Let”s stand together and do what we can to help”, un eveniment caritabil organizat de Academia de Dans Adamas Bacau și trupa Artizan,…