Participantii la editia din acest an a Festivalului International de Film de la Toronto (TIFF) trebuie sa prezinte dovada vaccinarii impotriva COVID-19 sau un test negativ pentru coronavirus, au anuntat luni organizatorii, citati de Variety. ''Personalul festivalului, membrii publicului si vizitatorii care intra in locatiile TIFF21 in perioada 9-18 septembrie vor fi obligati sa prezinte fie dovada ca au fost vaccinati cu schema completa impotriva COVID-19, fie dovada rezultatelor negative la testul COVID-19 efectuat in termen de 48 de ore inainte de accesul in orice spatiu TIFF'',…