- A 34-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Intalniri Bucovinene” a debutat astazi in municipiul Campulung Moldovenesc. La ediția de anul acesta participa nu mai puțin de 37 de formații și trupe din județul Suceava, Republica Moldova, Ucraina, Polonia și Ungaria. Ca in fiecare an, festivalul…

- Una dintre pasagerele zborului Istanbul-Chișinau in care se afla Rustam Așurov, cetațeanul tadjik in varsta de 43 de ani, care a deschis focul pe aeroport , a dat detalii despre cele intamplate. Cetațeana tadjika, jurnalista independenta, Barnoi Begmatzoda se afla la doi metri de Așurov cand acesta…

- In perioada 27.06-04.07.2023, Orchestra Direcției ceremonial militar a Inspectoratului General de Carabinieri (IGC), in frunte cu șeful direcției, locotenent-colonel Oleg Cazacu, a participat la Ediția a 44-a a Festivalului Internațional al orchestrelor militare, desfașurat in orașul Albertville (Franța).…

- Viceprim-ministrul Vladimir Bolea efectueaza o vizita in Ucraina in scopul planificarii eficiente a logisticii transportului de cereale. Acesta, impreuna cu oficialii țarilor baltice, va intreprinde o vizita la porturile ucrainene, insoțiți de ministrul ucrainean Mykola Solski. Delegația va inspecta…