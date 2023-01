Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de persoane de varsta a treia, din Blaj și localitațile arondate, au participat la „Revelionul Pensionarilor” – 2023. „Am reluat tradiția organizarii „Revelionului Pensionarilor” și ma bucur ca am avut ocazia sa ma aflu in mijlocul a peste 200 de persoane de varsta a treia venite sa sarbatoreasca,…

- Primarul Ion Lungu a mulțumit miilor de suceveni care au participat la Revelionul in aer liber organizat de municipalitate. ”La cumpana dintre ani municipalitatea suceveana a organizat, am putea spune conform tradiției, REVELIONUL IN AER LIBER! Mulțumim miilor de suceveni care au umplut zona centrala…

- Romania Tradiționala: Mii de participanți la festivalul de tradiții și obiceiuri, organizat la Alba Iulia, de Ziua Naționala a Romaniei Romania Tradiționala: Mii de participanți la festivalul de tradiții și obiceiuri, organizat la Alba Iulia, de Ziua Naționala a Romaniei Cateva mii de persoane au participat,…

- In acest weekend locuitorii din Patarlagele sunt așteptați la festivalul local organizat de autoritați, fiind a treia ediție a sarbatorii pentru sateni. „Dragi patarlageni, Festivalul „Mandru-i Plaiul Muntenesc” organizat de Primaria și Consiliul Local Patarlagele in colaborare cu Asociația Datini și…

- Romania a devenit principalul importator de vinuri din Republica Moldova. Numai anul trecut au ajuns la noi peste 12 milioane de litri de vin de peste Prut. Iar acum, in magazine, una din patru sticle de vin de import vine din Republica Moldova.

- Organizat de Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Salonul Internațional al Cercetarii Științifice, Inovarii și Inventicii PRO INVENT, ajuns la a XX-a ediție, iși va deschide oficial porțile miercuri, 26 octombrie, ora 12:00, la Sala Polivalenta BT Arena.Reluat in format fizic dupa anii de pandemie,…

- Peste 100 de pompieri voluntari din Republica Moldova au participat simbata la prima ediție a Festivalului Pompierilor Voluntari, care s-a desfașurat la Sireți, raionul Strașeni, comunica MOLDPRES. Potrivit Solidarity Fund PL in Moldova, in cadrul festivalului, pompierii voluntari au participat la competiții…

- 48 de clase au participat recent la Targul de Toamna organizat „in ograda Școlii Gimnaziale Suceava". Directoarea școlii, prof. Elena Luminița Martiniuc, a spus ca organizarea acestui eveniment, dupa o perioada de invațamant online, este o normalitate, care a adus ...