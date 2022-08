Festivalul de Muzică Bizantină, organizat în septembrie la Iaşi cu invitaţi din SUA şi Grecia In perioada 6 - 11 septembrie 2022, Arhiepiscopia Iasilor gazduieste cea de-a cincea editie a Festivalului de Muzica Bizantina de la Iasi. Conform reprezentantilor institutiei, vor fi prezenti in capitala Moldovei solisti, formatii corale si cercetatori din Grecia, Liban, Serbia si Romania. Programul festivalului include concerte, momente liturgice, ateliere de muzica, o conferinta - dezbatere publica si o masa rotunda. Tema editiei din acest an este „Isihasm si psalmodie. Sfantul Paisie de la Neamt 300". „Noutatea editiei din acest an este reprezentata de organizarea unei Mese rotunde, cu tema Isihasm… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

