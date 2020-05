Festivalul International de Film de la Venetia se va desfasura conform programului obisnuit, la inceputul lunii septembrie, a declarat duminica Luca Zaia, guvernatorul regiunii in care se afla celebrul oras-laguna, transmite Reuters.



Organizat de compania Biennale di Venezia, Festivalul de Film de la Venetia este cel mai vechi festival de film din lume. In luna ianuarie, organizatorii festivalului au anuntat ca editia din acest an, cea de-a 77-a, va fi prezidata de actrita Cate Blanchett.



Din cauza restrictiilor impuse asupra industriei filmului de pandemia cu noul coronavirus,…