- Greva de la Hollywood creeaza incertitudine cu privire la starurile americane de film care isi vor face aparitia la cea de-a 80-a editie a Festivalului de Film de la Venetia ce incepe miercuri, transmite agentia DPA, preluata de Agerpres.

- Copiii celorlalți/ Les enfants des autres, al cincilea lungmetraj al regizoarei și scenaristei Rebecca Zlotowski, care a avut premiera in competiția Festivalului de Film de la Veneția 2022, aduce in fața publicului, cu sensibilitate și umor franțuzesc, po

- Greva scenaristilor de la Hollywood, care paralizeaza in prezent productia de filme si seriale in Statele Unite, a atins miercuri pragul simbolic de 100 de zile, specialistii din industrie acuzand studiourile pentru aceasta borna simbolica „rusinoasa”. Dupa mai bine de trei luni de greva, prapastia…

- Weekend-ul care tocmai a trecut a fost, pe cifre, cel mai bun inregistrat de industria cinematografica (in materie de incasari), de la Avengers: Endgame incoace. Ai putea sa crezi astfel ca „Hollywood is back, baby”, dupa ce sezonul estival de blockbustere a adus dezamagiri dupa dezamagiri in 2023 –…

- Zborurile de la Roma, Napoli, Pisa și Alghero din insula Sardinia spre București nu au fost anulate, dar vor avea intarzieri la decolare, potrivit unei corespondențe din Italia a Radio Romania Actualitați VEZI tabela plecari/decolari Otopeni Calatorii cu bilete spre Cluj-Napoca de la Roma, Veneția…

- „Challengers”, un lungmetraj regizat de Luca Guadagnino si care ii are in rolurile principale pe actorii Zendaya, Josh O'Connor si Mike Faist, va deschide cea de-a 80-a editie a Festivalului de Film de la Venetia, care se va desfasura in perioada 30 august - 9 septembrie.

- Sindicatul american care reprezinta 160.000 de actori a acceptat vineri, in extremis, sa prelungeasca negocierile cu studiourile de la Hollywood pana pe 12 iulie, evitand astfel, pentru moment, declansarea unei greve, informeaza AFP.

- Președintele Iohannis, profesor de succes in materie de meditații și completarea catedrei de baza cu ore de politica platite la bucata, a propus romanilor un program de ieșire din criza profunda a societații bazat pe educație. L-a numit Romania educata, niște baieți și fete, pardon, cum or vrea ei sa…