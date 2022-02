Festivalul de film de la Berlin și-a desemnat aseară câștigătorii! Cine a luat ”Ursul de Aur 2022” Filmul italo-spaniol ”Alcarras” a primit Ursul de Aur la cea de-a 72 ediție a Festivalului de Film de la Berlin. Gala Berliniadei, acum mai este cunoscut prestigiosul festival, a avut loc aseara. Din cauze cunoscute, festivalul a avut loc fara fastul de odinioara, recepții și petreceri, insa cu public, salile fiind ocupate 50% din capacitate. Anul trecut, pelicula lui Radu Jude ”Babardeala cu bucluc sau porno balamuc” a fost premiata cu ”Ursul de Aur”. Ca niciodata, anul acesta majoritatea premiilor importantului festival de film european au fost caștigate de femei. Petre Roman pleaca la munca,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Personalul american al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a inceput sa se retraga din orasul Donetk, aflat in estul Ucrainei si controlat de separatistii prorusi, de teama unei invazii militare ruse, a informat agenția Reuters, preluata de Agerpres . Statele Unite si aliatii…

- Raportul publicat de catre Jato Dynamics releva faptul ca vanzarile de automobile electrice au crescut cu 70% la nivel european. Spațiul include țarile membre ale Uniunii Europene, precum și statele din afara Uniunii, cum ar fi Norvegia. Cota de piața a mașinilor electrice din țara scandinava a ajuns…

- In primele 11 luni din 2021, Poliția de Frontiera Romana a identificat peste 224 cazuri de transport ilegal de deseuri din state din Europa (Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Belgia, Bulgaria, Germania, Norvegia, Portugalia, Olanda, Serbia, Spania etc), dar si din Asia (China, Hong…

- Nationalele de handbal feminin ale Norvegiei si Suediei sunt ultimele calificate in sferturile de finala ale CM din Spania, dupa meciurile disputate luni, in grupa principala II. Campioana mondiala en-titre, Olanda, a ratat sferturile si a incheiat pe locul 9. La fel si Romania, care a incheiat pe…

- Nationalele feminine de handbal ale Frantei si Rusiei s-au calificat, sambata, in sferturile Campionatului Mondial din Spania. In schimb, Romania a ratat accesul in aceasta faza a competiției. Tricolorele vor juca luni ultimul meci din competitie, cu Suedia, si vor incheia pe unul din locuirle 13-16.…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a pierdut meciul cu Norvegia, scor 33-22 (17-11), marti, in ultima etapa a grupei preliminare C a Campionatului Mondial din Spania. Astfel, tricolorele incheie pe locul 2 in clasamentul final al Grupei C si merg mai departe cu doar 2 puncte. Principalele marcatoare…

- Romania a fost invinsa de Norvegia, scor 22-33, și merge cu doua puncte in grupa II principala de la Campionatul Mondial de handbal feminin. „Tricolorele” vor debuta in faza urmatoare a competiției impotriva campioane mondiale en-titre, Olanda. Romania va infrunta in grupa principala reprezentativele…

- Olanda face show la handbal feminin. A reușit scorul Campionatului Mondial din Spania, noteaza Agerpres. Suedia ramane echipa cu cele mai multe goluri marcate intr-un meci de la Campionatul Mondial, in 2009, contra Australiei (66-21), insa Ungaria este formatia care a castigat la cea mai mare diferenta,…