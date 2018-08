Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 26 august 2018, cu incepere de la ora 9,30, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie Arhiereasca in Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare, Sfanta Liturghie Arhiereasca Din soborul slujitor au facut parte Arhim. Dr. Casian…

- Episcopia Greco-Catolica de Maramureș a aflat mai intai din presa și apoi a luat act de decizia Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului de a resfinți catedrala Adormirea Maicii Domnului din Municipiul Baia Mare. Resfințirea, a treia oara a acestui locaș de cult, de cand se afla in posesia…

- Zeci de mii de pelerini se afla in ajun de Sfanta Maria la manastirile din judetele Maramures si Satu Mare, a precizat marti, 14 august administratorul Catedralei episcopale Sfanta Treime din municipiul Baia Mare a Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului si Satmarului, Nifon Motogna. „Apreciem ca in toate…

- Fundația Uniunea Huțulilor din Romania, reprezentata de președintele Vasile Popovici a organizat la Repedea, in intervalul 21 – 22 iulie 2018, a doua ediție a Festivalului internațional de etnografie și folclor “Huțulii”. Dupa reușita inregistrata de prima ediție, desfașurata in anul 2017, manifestarea…

- Luni, 02 iulie cu incepere de la ora 10.00, din incredințarea Preasfințitului Parinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Satmarului, Preafințitul Parinte Timotei Satmareanul, arhiereu-vicar, a savarșit Sfanta liturghie la biserica din incinta Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera din Municipiul…

- In 1 iulie, in Baia Mare și Sighetu Marmației va fi organizat evenimentul SkirtBike care iși propune sa promoveze mersul pe bicicleta in oraș, zi de zi, ca mijloc de transport, sau in parcuri, in timpul liber. Evenimentul va debuta la ora 17, in zona Campului Tineretului, care va reprezenta locul de…

- Marți, 26 iunie 2018, de la ora 9,00, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a oficiat, in Catedrala Episcopala “Sfanta Treime” din Baia Mare, slujba de binecuvantare a Drapelului Național. Evenimentul sfintirii a fost ocazionat de Ziua Drapelului National. In sobor s-au…

- Duminica, 17 iunie 2018, a III-a dupa Rusalii, cu incepere de la ora 09.30, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie la Catedrala Episcopala “Sfanta Treime” din Baia Mare, in fruntea unui sobor de preoti și diaconi. Din soborul slujitor au facut…