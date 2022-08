Festivalul Cepei, la Suseni

Stiri pe aceeasi tema

Organizatorii Festivalului Vaii Gurghiului, care se va desfașura in perioada 13-14 august 2022 pe Platoul "La Fancel" din Ibanești, au anunțat programul celor doua zile ale evenimentului. (Redacția)

Apel la umanitate. Oameni inimoși și curajoși sunt așteptați la Centrul de Transfuzii Targu Mureș. E nevoie de sange B3 pozitiv, pentru o fetița nascuta prematur, de doar 500 grame. Numele ei e Andone Maisa. (Redacția)

Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Mureș au publicat, pe pagina web a instituției, www.aspms.ro, un set de informații utile despre variola maimuței. (Redacția)

Primaria și Consiliul Local Vatava organizeaza marți, 14 iunie, de la ora 11.00, evenimentul intitulat "Targul de la Podașel". (Redacția)

Ceasul central cu flori a fost reparat și este acum din nou in stare de funcționare, a anunțat duminica, 12 iunie, pe pagina sa de Facebook, Soos Zoltan, primarul municipiului Targu Mureș. (Redacția)

Sala de sport a Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș va gazdui sambata, 11 iunie, Turneul Oldboys In Memoriam Cornel Lungu. (Redacția)

In perioada 2-5 iunie, la Luduș se desfașoara o noua ediție a Zilelor Orașului Luduș. Va invitam, in randurile de mai jos, sa urmariți o selecție foto realizata de catre corespondentul cotidianului Zi de Zi din orașului Luduș, Ioan A. Borgovan. (Redacția)

VIDEO: Cum arata interioarele hotelului și restaurantului "Cocoșul de Aur"