Festival internațional de canto dedicat tinerilor, la Jimbolia Prima ediție a festivalului internațional de canto „Artistul de maine”, care va reuni 140 de concurenți cu varste cuprinse intre 4 și 17 ani, se va desfașura in 14 și 15 octombrie in orașul timișean Jimbolia, care va deveni, pentru doua zile, capitala muzicala a Banatului. Concurenții, originari din zone aflate in jurul orașelor Timișoara, […] Articolul Festival internațional de canto dedicat tinerilor, la Jimbolia a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

