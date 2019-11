FEST- FDR 2019 a transformat sălile de spectacol în spații ale libertății și ale adevărului FEST-FDR2019 a ajuns la final. Un final excepțional: in cele noua zile de spectacol, intre 3 și 11 noiembrie, Teatrul Național din Timișoara a construit in jurul celor 21 de spectacole din FDR și din modulul FEST indoor, comunitați de idei, de emoții, a lansat teme de reflecție și a transformat salile de spectacol in […] The post FEST- FDR 2019 a transformat salile de spectacol in spații ale libertații și ale adevarului appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

