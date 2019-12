Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul automobil electric Dacia va fi lansat pe piata in curand, va avea o autonomie de 250 km si va costa in jur de 15.000 de euro, potrivit unor informatii publicate de Automobilwoche, din Germania. Publicatia sustine ca numele pe care Dacia il va folosi pentru acest model va fi diferit de K-ZE.…

- La inceputul lunii septembrie, Volkswagen a anunțat ca reprezentanța din Brazilia a inceput sa lucreze la un nou model care va fi lansat pe piața locala in 2020 inainte de a ajunge și in Europa in cursul anului 2021. Constructorul german a oferit acum o serie de detalii suplimentare despre noul model,…

- Lexus și-a prezentat primul sau model 100% electric. SUV-ul UX300e se va comercializa in Europa și China incepand cu anul 2020, iar pe piața locala din Japonia in 2021.EV-ul nipon este eschipat cu un motor electric de 204CP și 300 Nm, montat pe axa din fața.

- Constructorul francez de automobile premium Bugatti Automobiles SAS vrea sa isi extinda clientela, adaugand supercar-ului Chiron, care costa 2,5 milioane euro, un model mai accesibil, transmite Bloomberg.

- Constructorul auto italiano-american Fiat Chrysler Automobiles a convocat o reuniune a Consiliului de Administratie in seara zilei de miercuri pentru a discuta o posibila alianta cu rivalul francez PSA, au declarat pentru Reuters surse din apropierea acestui dosar, potrivit Agerpres.Separat,…

- Toyota este unul dintre puținii constructori majori globali care nu are in prezent in gama niciun model electric, insa acest lucru este pe punctul de a se schimba. Constructorul japonez a oferit in aceasta saptamana primele imagini și detalii tehnice despre ceea ce numește "un model electric ultra-compact…

- Mazda a anunțat inca din luna iunie ca pregatește lansarea unui model electric pentru anul 2020, iar cu cateva saptamani in urma a publicat și cateva imagini cu un prototip premergator versiunii de serie. Constructorul japonez ofera acum cateva detalii cu privire la interior, fara insa sa intra in amanunte…

- Google, divizia a grupului Alphabet, lanseaza noi functii de confidentialitate pentru serviciile Maps, YouTube si Voice Assistant, cu optiuni care includ modul incognito si stergerea automata a datelor, a anuntat miercuri compania, transmite Reuters.