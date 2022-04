Stiri pe aceeasi tema

Liderul grupului PSD din Camera Deputaților, Alfred Simonis, a anunțat luni, in ședința de plen, ca deputatul Dumitru Coarna nu mai face parte din grupul social-democrat și va activa ca deputat neafiliat. Decizia vine dupa ce organizația din care face parte deputatul a propus excluderea lui din partid…

Liderul formatiunii nationaliste Partidul Liberal Democrat din Rusia (PLDR), Vladimir Jirinovski, a decedat astazi, 25 martie, anunța presa rusa.

O persona a murit și o gara a fost distrusa in urma unor atacuri cu rachete, a anunțat un guvernator ucrainean, citat de Sky News, anunța Mediafax.

Președintele Klaus Iohannis a discutat telefonic, marți, cu liderul Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev, despre diversificarea surselor de aprovizionare a Romaniei cu gaz și electricitate.

Cel puțin 19 oameni au murit in urma atacului asupra unui turn de televiziune din nordul Ucrainei, anunța Sky News. Guvernatorul Vitalii Kobal a declarat luni ca cel puțin noua persoane au murit in urma atacului, dar ca mai sunt inca oameni sub daramaturi, scrie Mediafax.

Liderul PER Danuț Pop transmite condoleanțe familiilor militarilor morți dupa prabușirea unui avion și a unui elicopter și spune ca e nevoie ca romanii sa afle ce dotari s-au cumparat pentru Armata, daca militarii mor fara sa fim in razboi.

Manchester City, liderul la zi din Premier League, a obtinut o victorie dificila, sambata seara, in deplasare, 1-0, cu Everton, in etapa a 27-a a campionatului Angliei, conform Agerpres.

Liderul PNL, Florin Cițu, spune ca Romania ia in calcul sa impuna Rusiei sancțiuni mai dure decat cele decise de Uniunea Europeana.