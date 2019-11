Fermierul teleormănean Felix Mulțescu, amendat de Garda de Mediu! Comisariatul Județean Teleorman al Garzii Naționale de Mediu a efectuat in cursul lunii septembrie a.c. 74 de inspecții pe raza județului, din care 10 planificate și 64 neplanificate. Au fost inspectate depozitele necontrolate de deșeuri de pe raza a 73 Unitați Administrativ Teritoriale, pentru neregulile constatate fiind date 11 amenzi și 3 avertismente. In același Citeste articolul mai departe pe ziarulmara.ro…

