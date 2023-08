Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii ar trebui sa se grabeasca sa solicite statului rambursarea banilor cheltuiți pentru a cumpara motorina folosita in agricultura in trimestrului II al anului, intrucat termenul legal expira in doar cateva zile. Mai exact, pana la sfarșitul lunii, Agenția de Plați și Intervenție in Agricultura…

- Fermierii nu au voie sa incendieze miriștile, vegetația uscata și resturile de pe terenurile agricole, iar daca incendiul a fost provocat de alte persoane trebuie facuta reclamație la Poliție. Reprezentanții Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) au anunțat ca in acest an sunt in…

- APIA: Fermierii nu au voie sa arda miriștile, resturile vegetale și vegetația uscata de pe terenuri arabile și pajiști. Pot ramane fara subvenție APIA: Fermierii nu au voie sa arda miriștile, resturile vegetale și vegetația uscata de pe terenuri arabile și pajiști. Pot ramane fara subvenție APIA (Agenția…

- Fermierii care utilizeaza terenuri arabile, inclusiv pajisti temporare, nu trebuie sa arda miristile si/sau resturile vegetale rezultate dupa recoltarea culturilor, inclusiv iarba/vegetatia ramasa dupa cosirea/recoltarea pajistilor temporare, conform standardului GAEC-3 ce trebuie respectat incepand…

- Fermierii au obligatia respectarii GAEC 3 Interdictia de a incendia miristile, vegetatia uscata si resturile vegetale pe terenurile arabile. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza fermierii ca incepand cu anul de cerere 2023 se pun in aplicare normele privind conditionalitatea…

- Asociatia ”Forta Fermierilor” si-a suspendat protestele pana luni, atunci cand asteapta sa inregistreze progrese la negocierile cu premierul Dorin Recean, de la care asteapta sa confirme in scris promisiunile pe care le va da. In caz contrar, fermierii avertizeaza ca ar putea bloca toate drumurile principale…

- APIA efectueaza plata ajutorului de stat pentru motorina aferenta trim. I, anul 2023 Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Județene, informeaza ca efectueaza plata aferenta ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura,

- Agricultorii din mai multe raioane ale Republicii Moldova participa astazi la proteste. Asociația Forța Fermierilor a anunțat marți, 6 iunie, ca manifestațiile vor avea loc deoarce discuția cu prim-ministru, Dorin Recean, inițiata in ultimul moment de șeful Cabinetului de miniștrii, nu s-a soldat cu…