Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii, fermieri si transportatori cu zeci de camioane si autoturisme, au blocat, luni seara, unele dintre portile de intrare in Portul Constanta Sud - Agigea, pe retele de socializare facandu-se apel ca numarul acestora sa creasca.

- UPDATE 16:10 Traficul rutier prin vama SIRET, blocat de protestatari. Fermierii și protestatarii nu mai dau voie TIR-urilor din Ucraina sa intre in Romania, potrivit Realitatea Plus. Protestatarii s-au luat la cearta cu jandarmii și amenința ca in zilele urmatoare vor da foc transporturilor cu cereale…

- Protestul fermierilor ia amploare in intreaga țara, inclusiv in Baia Mare. In cursul zilei de luni, 15 ianuarie, aproximativ 50 de tractoare s-au indreptat spre intrarea in municipiul Baia Mare, pentru a se alatura protestatarilor din țara și a-și exprima nemulțumirile. Transportatorii si fermierii…

- Protestul transportatorilor și fermierilor continua pentru a șasea zi la rand, iar furia participanților a atins apogeul. Peste 4.500 de camioane și tractoare sunt scoase in strada și paralizeaza intrarile in marile orașe din țara. Pe centura Capitalei este o noua zi de circulație de coșmar, iar zeci…

- Protestatarii doljeni, fermierii și transportatorii, vor avea acces pana la Aeroportul Internațional Craiova, potrivit Prefecturii Dolj. Protestatarii au solicitat acest lucru fara a afecta insa traficul și accesul in acea zona și in aeroport. Decizia a fost luata in urma cu puțin timp de catre prefectul…

- „In urma intalnirii cu ministrul Finanțelor declaram ca nu s-a ajuns la niciun acord, motivand legislația europeana. Nu s-au gasit soluții financiare. Protestul nostru va continua la nesfarșit. S-au acceptat toate revendicarile, dar nu se poate niciuna. Nu se poate implementa decat o singura revendicare”,…

- Fermierii și transportatorii au efectuat blocade la mai multe vami din țara. La Nadlac, Siret și Albița, protestatarii au parcat utilajele intr-un mod care impiedica orice mașina sa treaca prin vama.Pe drumul catre Vama Siret, aproximativ 200 de utilaje din județele Suceava și Botoșani au creat un blocaj.…

- ”In urma intalnirii cu primul ministru al Romaniei si prezentarea problemelor pe care le avem (…) am primit promisiuni verbale ca vor fi infiintate grupuri de lucru cu ministerele de resort si institutiile implicate in problemele noastre, incepand de luni, 15.01.2024. Decizia de a continua protestul…