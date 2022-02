Fermierii romani susțin o agricultura mai prietenoasa cu mediul – noul obiectiv al Politicii Agricole Comune(PAC) – dar anumite masuri restrictive, precum reducerea creșterii animalelor, reprezinta o amenințare pentru afacerile lor. “Desi Uniunea Europeana si fermierii impartasesc acelasi obiectiv, ei nu sunt neaparat de acord cu privire la modul de a-l atinge. Luati exemplul carnii. […] The post Fermierii romani, loviți de birocrații de la Bruxelles first appeared on Ziarul National .