Stiri pe aceeasi tema

- Peste 17.000 de fermieri din judetul Hunedoara, care isi desfasoara activitatea in sectorul zootehnic si vegetal, sunt asteptati sa depuna, incepand de luni, cererile unice de plata la Centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) in vederea primirii sprijinului financiar…

- Este ultima zi in care fermierii care cresc animale și pasari pot depune cereri de plata pentru Masura de sprijin 14 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurala. Cererea va fi completata online, prin accesarea site-ului apia.org.ro, iar, dupa tiparire, verificare și semnare, se depune la Centrul…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca din 15 februarie a demarat Campania de informare a fermierilor cu privire la primirea Cererilor Unice de Plata in anului 2021, sub sloganul: “APIA IN SPRIJINUL FERMIERILOR! EXPERIENȚA, IMPLICARE, PROFESIONALISM Depune Cererea Unica…

- Fermierii pot depune in perioada 8 21 februarie cererile de plata pentru Masura 14 Bunastarea animalelor pachetul a. plati in favoarea bunastarii porcinelor si pachetul b. plati in favoarea bunastarii pasarilor din cadrul PNDR 2014 2020, a transmis Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura.Agentia…

- Fermierii pot depune in perioada 8 - 21 februarie cererile de plata pentru Masura 14 "Bunastarea animalelor" - pachetul a. - plati in favoarea bunastarii porcinelor si pachetul b. - plati in favoarea bunastarii pasarilor din cadrul PNDR 2014 - 2020, a anuntat luni Agentia de Plati si Interventie pentru…

- Fermierii pot depune in perioada 8 - 21 februarie cererile de plata pentru Masura 14 "Bunastarea animalelor" - pachetul a. - plati in favoarea bunastarii porcinelor si pachetul b. - plati in favoarea bunastarii pasarilor din cadrul PNDR 2014 - 2020, a anuntat luni Agentia de Plati si Interventie…

- Fermierii pot depune la APIA cererile de plata pentru ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor aferente serviciilor prestate in luna decembrie si trimestrul al IV lea al anului 2020. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca, pana la data 29 ianuarie 2021 inclusiv,…

- Cererile agricultorilor pentru reducerea accizei la motorina se pot depune in intervalul 2-31 decembrie 2020, transmite Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Documentele vor fi...