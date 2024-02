Stiri pe aceeasi tema

- Situația de la granița dintre Ucraina șu Polonia escaladeaza din nou. Fermierii polonezi au blocat traficul camioanelor la șase din cele noua puncte de control și, pentru prima data, protestatarii impiedica și transportul pasagerilor cu autobuzul și cu trenul, relateaza BBC. Președintele ucrainean Volodimir…

- Si pe mai departe Ucraina, mai precis cerealele cultivate in aceasta tara afectata de razboi, apoi livrate la export, raman un subiect fierbinte pentru numerosi fermieri din Uniunea European – UE. The post PROTEST FERMIERI Fermierii polonezi pregatesc blocarea punctelor de frontiera cu Ucraina in 20…

- Fermierii polonezi și-au extins protestele la alte doua puncte de trecere a frontierei și au blocat din nou punctul de control Shehyni - Medyka pentru transportul de marfa. Despre acest lucru a informat Serviciul de Stat de Frontiera din Ucraina (SSF). Potrivit SSF, luni, incepind cu ora 10:10, fermierii…

- La 10 februarie, la punctul de control Shehyni-Medyka a fost reluata circulația camioanelor de mare tonaj, dupa ce fermierii polonezi au pus capat acțiunii de protest și l-au deblocat. Potrivit polițiștilor de frontiera ucraineni, cu referire la informațiile poliției de frontiera poloneza, protestul…

- Fermierii polonezi au blocat vineri (9 februarie) drumurile din intreaga țara și punctele de trecere a frontierei cu Ucraina, inițiind o greva generala de o luna pentru a protesta impotriva politicilor UE și a ceea ce ei considera a fi o lipsa de acțiune guvernamentala pentru a le proteja mijloacele…

- Fermierii polonezi au fost de acord sa inceteze blocarea unui punct de frontiera cu Ucraina, dupa ce Guvernul de la Varșovia a acceptat sa le acorde subvenții, imprumuturi preferențiale pentru activitatea de producție și sa mențina taxele pentru agricultori la nivelul anului trecut. Ministerul polonez…

- Cele patru principale puncte de frontiera intre Polonia si Ucraina era blocate joi pentru traficul camioanelor, agricultorii polonezi blocand dupa reluarea protestului lor si ultimul punct de trecere, transmite France Presse, potrivit Agerpres.

- Fermierii polonezi au pus capat blocadei la unul dintre punctele de trecere a frontierei dintre Ucraina si Polonia, iar circulatia camioanelor a fost complet restabilita, a anuntat duminica serviciul de frontiera ucrainean, citat de Reuters.