Fermierii polonezi ameninţă că vor “strica” vizita lui Zelenski de miercuri, pe fondul disputei privind cerealele Presedintele Ucrainei urmeaza sa vina miercuri in capitala Poloniei pentru a-si exprima recunostinta pentru solidaritatea tarii vecine in timpul razboiului cu Rusia, dar producatorii polonezi de cereale avertizeaza ca ar putea iesi in strada pentru a “strica” acest eveniment. “Varsovia ar trebui sa se gandeasca mai bine”, a declarat Marcin Sobczuk, seful Asociatiei fermierilor din Zamosc, intr-un interviu acordat site-ului polonez de stiri Interia. El a declarat ca asociatia sa este pregatita sa “strice” vizita presedintelui ucrainean. “Exista o multime de idei, dar este prea devreme pentru a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca, impreuna cu liderii din Bulgaria, Ungaria, Slovacia și Polonia, au semnat o scrisoare comuna catre președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care solicita fonduri suplimentare pentru agricultori, afectați de importul masiv de cereale din Ucraina.”Avem o responsabilitate…

- Uniunea Europeana ar trebui sa reintroduca taxe vamale asupra produselor agricole ucrainene daca afluxul acestor produse, ce impinge in jos preturile pe pietele UE, nu poate fi oprit prin alte mijloace, afirma premierii din Bulgaria, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria intr-o scrisoare transmisa vineri…

- Romania și Polonia sunt doua țari importante din flancul estic al NATO, astfel ca o buna colaborare intre cele doua parți este utila acum in contextul in care avem un razboi la granița. In acest sens, premierul de la Varșovia a venit la București pentru a reinnoi trate și colaborari nu doar pe partea…

- Eurodeputatul PNL si prim-vicepresedintele partidului Dan Motreanu afirma, joi, ca este dezamagit de modul in care Ministerul Agroculturii a negociat acordarea compensatiilor pentru fermierii romani afectati de importurile de grane din Ucraina, avand informatii ca tara noastra va primi cea mai mica…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, vineri, la Iasi, ca cerealele importate din Ucraina respecta parametrii de calitate, cele 8.500 de probe prelevate de ANSVSA dovedind acest lucru, informeaza AGERPRES . Ministrul Daea a declarat ca Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta…

- La doar cateva zile dupa ce AUR a cerut o ancheta oficiala privind cerealele din Ucraina, care ar fi pline de pesticide, Petre Daea reacționeaza și susține ca nu s-au inregistrat depasiri ale parametrilor de calitate. „Autoritatea Sanitar-Veterinara, care vegheaza la calitatea produselor care intra…

- Mai multe state din estul UE se plang ca masurile de solidaritate pentru Ucraina ar putea avea dezavantaje pentru propriile piețe, transmite publicația austriaca Die Presse . Potrivit țarilor din estul UE, granele ieftine din Ucraina cauzeaza tot mai multe probleme pentru agricultori. Facilitarea comerțului…