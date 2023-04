Stiri pe aceeasi tema

- In intervalul 19.03.2023 ora 08:00 20.03.2023 ora 08:00, vremea se va incalzi usor fata de intervalul precedent. Cerul va fi variabil, cu unele innorari ziua, cand vor fi posibile ploi slabe. Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime se vor situa intre 9 si 12 grade, iar cele minime intre…

- Iarna nu se lasa dusa cu una, cu doua. Pe langa zilele insorite, mijlocul lunii martie aduce și vreme capricioasa, presarata cu ninsori, bruma și ingheț la sol. Venirea primaverii se pare ca nu garanteaza ca scapam de vremea rece. Astazi, in mai multe zone din județ și-au facut apariția fulgii de nea.…

- Vremea continua sa se incalzeasca neobișnuit in cea mai mare parte a țarii, insa nu scapam de ploi. La munte, doar la altitudini mari se vor semnala precipitații mixte. De la sfarșitul saptamanii, vremea se strica in toata țara. De altfel, conform prognozei meteorologilor pentru urmatoarele 4 saptamani,…

- Incepand cu data de 20 februarie 2023, echipe de specialiști din cadrul APIA Centrul Județean Bistrița Nasaud se vor deplasa la toate UAT-urile din județ, in acțiuni tip caravana, pentru informarea și instruirea fermierilor cu privire la perioada de depunere a cererii unice de plata pentru anul…

- Fermierii romani sunt disperati. Crescatorii de vaci de lapte fac un apel de urgența catre autoritați sa interzica importurile de lapte din Ucraina și alte țari care fac oferte pe piata din Romania.Fermierii au fost inștiințați ca vor primi de la procesatori prețuri care ii duc spre faliment.Si sectorul…

- Un roman de 32 de ani a amenințat cu moartea, pe Facebook, un politician lombard. Poliția l-a identificat și a declanșat o ancheta impotriva acestuia. Potrivit publicației Gazeta Romaneasca, barbatul de naționalitate romana a fost prins in scurt timp de oamenii legii, dupa ce a lansat acuzațiile asupra…

- UPS!…Politistii de frontiera din Albita au descoperit la controlul de frontiera si retinut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca Toyota C-HR, care figura in bazele de date ca fiind furat din Italia si cautat de autoritatile italiene. Pe 16 ianuarie a.c., in jurul orei 19.50, in Punctul…

- Foarte multe dintre proprietațile comunismului au ajuns pe mainile unor romani. Multe fabrici au ajuns astfel la fier vechi, in timp ce altor proprietați li s-au schimbat total desinația. Astfel, o brutarie de pe vremea lui Ceausescu a fost transformata de niste romani in casa de locuit. In galeria…