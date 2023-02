Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a propus joi prelungirea cu un an a suspendarii taxelor la import, a contingentelor si a masurilor de aparare comerciala (cunoscute sub denumirea de "masuri comerciale autonome") aplicabile exporturilor ucrainene catre Uniunea Europeana, ca masura de sprijin pentru Ucraina si economia…

- Petre Daea le plange de mila fermierilor romani. Ministrul Agriculturii a remarcat ca tara noastra a devenit un importator net dintr-un exportator net de cereale si plante oleaginoase. Fermierii se afla in prezent intr-o situatie extrem de delicata, respectiv „cu magaziile pline si cu conturile goale”.…

- Deputatul PSD Alin Chirila a propus, intr-o postare pe Facebook pe tema controversatelor lucrari pe canalul ucrainean Bastroe, oprirea sprijinului Romaniei fata de Ucraina pana cand aceasta se va conforma conventiilor internationale privind Delta Dunarii. Ulterior, postarea a fost editata, afirmatia…

- Razboiul din Ucraina a afectat foarte grav agricultura din Romania. Un fermier susține ca pe la noi prin țara au tranzitat 9 tone de cereale ucrainene și mare parte dintre acestea a ramas in tara noastra. El a mentionat ca este un exces de cereale care a dus la scaderea pretului cu 30%, precizand ca…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a declarat joi, 19 ianuarie, la Targu Mures, ca introducerea, prin Planul National Strategic (PNS) 2023-2027, a masurilor de sprijin de "bunastare pentru taurine" sunt motivate de faptul ca "aceasta specie se afla intr-un moment dificil"."Este…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri, la Slatina, ca Prin Planul National Strategic 2023 – 2027, un document programatic aprobat in luna decembrie anul trecut de Comisia Europeana, fermierii romani si agricultura romaneasca beneficiaza de sustinere in valoare de 15,8 miliarde de euro,…

- Acordul dintre guvernele din Azerbaidjan, Georgia, Romania si Ungaria privind Parteneriatul strategic in domeniul dezvoltarii si transportului energiei va conecta cele doua maluri ale Marii Negre si ar putea transporta electricitate catre Moldova, Balcanii de Vest si Ucraina, a declarat, sambata, la…

- Romania va consemna in acest an cea mai mica productie de porumb din 2007 si pana in prezent, seceta pedologica diminuand recolta cu aproximativ 40%-50% fata de anii trecuti, a declarat, pentru Agerpres , ministrul Agriculturii, Petre Daea. Acesta a adaugat ca productia obtinuta va asigura consumul…