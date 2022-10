Fermierii caută soluții de reducere a costurilor cu energia. Solariile cu căpșuni, îngropate în pământ Fermierii din Dolj cauta soluții pentru a reduce cheltuielile pentru incalzire a solariilor. Un exemplu vine din Marșani, unde un producator a construit un solar ingropat in pamant, iar caldura pentru fructele delicioase este astfel asigurata fara costuri suplimentare. In comuna doljeana Marșani este timpul de recolta. Ferma lui Robert produce capșuni tot timpul iernii, intr-un solar sapat la 2 metri sub pamant, unde caldura se menține cu 15 grade mai mult decat in exterior. Acesta are și afara plante și nu e nicio diferența intre fructe. Costurile s-au dublat, insa, la rasaduri și ingrașaminte.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

